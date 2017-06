Triberg Zertifizierung als Ziel für 2018 gesteckt

Marvin Polomski, in seiner Freizeit passionierter Schauspieler bei Freilichtbühne in Hornberg (derzeit ist er auch als Regisseur tätig) und Sänger bei der lokalen Band "Goldregen", war nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit bei der Ferienland im Schwarzwald GmbH vier Jahre lang Mitarbeiter der Tourist-Information Hornberg. Zu seinem neuen Tätigkeitsbereich in Villingen-Schwenningen gehören die Tourismusförderung, der Verkauf von Tickets, Hiddelis-Gutscheinen und Souvenirs sowie die Gäste- und Vermieterbetreuung.

Die Villinger Tourist-Information ist vom Deutschen Tourismus Verband (DTV) seit 2015 für ihre Service- und Informationsqualität mit dem Qualitätssiegel i-Marke zertifiziert. Die Auszeichnung ist für drei Jahre bis 2018 vergeben. Polomski ist optimistisch: "Im nächsten Jahr werden wir neu vom DTV geprüft. Ich möchte unbedingt dafür sorgen, dass wir wieder zertifiziert werden und vielleicht auch noch Auszeichnungen für weitere Qualitätschecks erhalten."