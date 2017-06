Triberg. Am kommenden Kulturmontag, 3. Juli, um 19.30 Uhr, referiert der St. Georgener Entwicklungsingenieur Siegbert Hils beim Kulturmontag im Schwarzwaldmuseum in Triberg über den Kampf um die genaue Zeit in allen seinen Facetten. In diesem höchst interessanten Vortrag wird im Zeitraffer ein Überblick über den technischen Fortschritt der Uhrengeschichte gegeben. Er hilft den Zuhörern dabei auf die Sprünge, zu verstehen, was für eine Präzisionskarriere hier bis heute die Uhren durchlaufen haben. Wie funktionierte das erste Quarzmodel, alle Arten von Schwingern, aber auch über die Entwicklung höchster Genauigkeit mechanischer Pendeluhren. Im Anschluss an die Entdeckung dieser Zeitreise bietet das Museumsteam wieder Snacks und Getränke. Ebenso bietet sich reichlich Möglichkeit zum Gedankenaustausch im Café. Der Einlass ist ab 19 Uhr und der Eintritt ist frei.