Triberg Zählerstand künftig per Smart-Phone mitteilen

Alternativ können die Zählerstände aber auch auf den bereits verschickten Ablesekarten eingetragen und portofrei auf dem Postweg an das Beleglesezentrum der EGT in Karlsruhe gesendet werden. Diese müssen spätestens am 8. Dezember bei der EGT eingegangen sein. Ältere oder hilfsbedürftige Menschen, für die das Ablesen der Zählerstände schwierig ist, können auch einen Termin mit einem Ableser der EGT vereinbaren. Liegen bis 8. Dezember keine Zählerstandsmeldungen für Strom und Gas vor, wird der Verbrauch für die Jahresrechnung auf Basis des Vorjahres geschätzt.