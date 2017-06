Triberg "Yellow Snow" presst eigene Songs auf die erste CD

Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kind gezeugt – nachdem die Musiker von "Yellow Snow" dies alles erledigt hatten, mussten sie feststellen, dass es noch nicht Zeit ist, sich auf dem bereits Geschaffenen auszuruhen. Also begannen sie, eigene Lieder zu schreiben. In den Texten verarbeiten sie die verschiedensten Erfahrungen aus ihren Alltag. Diese werden in melodischen Rock mit einem kräftigen Schuss Punk gepackt.

Dabei überzeugt die im Jahr 2008 gegründete Band mit hervorragendem Rhythmusspiel und soliden Gitarrenparts. Diese bilden die Grundlage für das Highlight: den Gesang von Alexandra Reuter und Patrik Nock. Gerade der Sängerin gelingt es bravourös, die deutschen Texte so zu interpretieren, dass sich der Zuhörer angesprochen fühlt und mitgerissen wird.

Zudem spielt "Yellow Snow", deren Namenspate Frank Zappas Song "Don´t eat the yellow snow" ist, auch Coverversionen von Rock- und Bluestiteln aus den vergangenen 40 Jahren. Es werden dabei Lieder von Led Zeppelin, Queen, Red Hot Chili Peppers oder Mando Diao zu Gehör gebracht, auch dann, wenn sie am Samstag, 1. Juli, in St. Georgen beim Stadtfest antreten – auf der Hauptbühne, wie Patrik ausführt.