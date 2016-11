Triberg Instrumente kennengelernt

Triberg-Gremmelsbach (hjk). Eingeladen hatte der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach in Sachen Nachwuchswerbung, zugleich war das für Eltern von jungen Zöglingen die Möglichkeit, zu erleben, was ihre Kinder in den letzten Monaten gelernt hatten – denn das Angebot kam von den Jugendvertretern Kathrin Zeifang und Franziska Lorenz.