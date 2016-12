Triberg Wildtiere werden aus rein kommerziellen Motiven ausgestellt

Am 15. August hatte ich Frau Braun geschrieben, dass "entgegen der modernen Entwicklung der Tierethik (zum Beispiel Verbot von Wildtieren in Zirkussen) in Triberg ein Betrieb eingerichtet wird, der aus rein kommerziellen Motiven Wildtiere zu Schauzwecken benutzt." Meine Hoffnung war, dass gerade eine Politikerin der Grünen sich gegen diesen Missbrauch von Tieren einsetzen würde. Außer dem freundlichen Versprechen: "Gerne melde ich mich wieder, sobald wir überlegt haben, was wir hier tun können" habe ich bis heute nichts gehört. Aber freuen wir uns doch auf die angekündigte "richtig gute Infrastruktur" (Zitat vom Grünen-Stammtisch). Dann können, wie im Schwarzwälder Boten zu lesen war, die Besucher des Weihnachtszaubers die Toiletten des Greifvogelparks mitbenutzen (die Stadt darf die Toiletten in dieser Zeit anmieten). Apropos Weihnachtszauber: Wie soll denn das zusammengehen – geräuschempfindliche Wildvögel und vier Mal Feuerwerk? Bekommen die Tiere dann Ohrenschützer oder werden sie in schalldichte Räume gesperrt?

Peter Jakubow

Dettenhausen