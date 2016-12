Triberg Wie sicher ist der Weihnachtszauber?

Mit Kritik an der CDU-geführten Bundesregierung hält sich Strobel nicht zurück, obwohl er seit 1999 selbst Mitglied bei den Christdemokraten ist. Doch vor allem grobe Fehler in der Flüchtlingspolitik und das seiner Meinung nach falsche Vorgehen bei der Griechenland-Rettung lassen ihn überlegen, aus der Partei auszutreten.

Für die Fehler macht er vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich. In zwei Schreiben an sie forderte Strobel bereits im Januar und Februar die Kanzlerin auf, zurück zu treten. "Ich habe keine Antwort erhalten", bedauert Strobel. Die jetzige Situation mit Terroranschlägen in Europa und eben auch in Deutschland verunsichere die Bevölkerung, auch im Umgang mit den Flüchtlingen. Letztlich würden populistische Parteien wie die AfD davon profitieren.

Dass sich der Terror von extremistisch geprägten Islamisten auf Europa und Deutschland ausgeweitet hat, ist für Strobel eine Art Rache der Terroristen, die in ihren Herkunftsländern bekämpft würden, auch mit Hilfe europäischer Beteiligung. Hinzu komme eine extremistische Auslegung von Aufrufen im Koran, Ungläubige zu töten.

In Triberg, im Stadtteil Nußbach, seien drei syrische Flüchtlingsfamilien untergekommen. Die 23 Personen sieht Strobel auf einem guten Weg der Integration. Hier gebe es "überhaupt keine Schwierigkeiten". "Ich habe das Gefühl, dass sie hier bleiben wollen."

"Nur weil die Region ländlich geprägt ist, können Terroranschläge nicht ausgeschlossen werden", betont Michael Aschenbrenner, Pressesprecher der Polizeidirektion Tuttlingen. Deshalb werde die Polizei beim diesjährigen Weihnachtszauber in Triberg auch verstärkt Präsenz mit bewaffneten Beamten zeigen. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit", deutet Aschenbrenner an, dass an dem Konzept gearbeitet wird. "Wir sind noch in der Planungsphase". Letztlich solle die Präsenz der Polizei während den Veranstaltungstagen aber potenzielle Übeltäter abschrecken und von ihrem Tun abhalten. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdungslage gebe es zwar nicht, aber 100-prozentig ausschließen lasse sich so etwas eben auch nicht.