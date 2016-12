Triberg Wie durch Zauberhand schweben Frauen durch die Luft

Die F-Junioren zeigten "Eishockey mal anders", indem sie mit Fuß, Stock und Ball Pylonen umkurvten und dann herzhaft auf ein Minitor schossen. Großer Jubel sorgte dafür, dass die Jugendbetreuerinnen um die neue Jugendleiterin Steffi Holzapfel gleich mehrfach antreten durften.

Die Frauen teilten sich jeweils ihre weißen und schwarzen Strumpfhosen, eine von ihnen hatte also je ein Bein in der Strumpfhose. Damit wirkte der Tanz so, als ob die Frauen durch die Luft schweben, obwohl es immer nur je ein Bein zweier Tänzerinnen war.

"Wie fit bist du wirklich?", fragten dann die E-Junioren ihre Trainer Ismael Fischer, Klaus Hettich und Oliver Sickinger. Sechs Disziplinen später stand das Ergebnis fest. Jenseits der 240 Punkte lagen die Jungs, unter 170 Punkte hatten die Trainer geschafft. Die Disziplinen forderten aber auch alles von den Mitspielern, denn in 30 Sekunden mussten die Trainer jeweils so viele Punkte wie möglich erarbeiten in den Disziplinen Liegestützen, Seilspringen, Situps, Kniebeugen, Dribblings und Hula-Hoop-Schwüngen.