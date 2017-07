Triberg Wichtige Informationen aus erster Hand

Triberg. Zu einem lockeren und informativen Nachmittag lud Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel unter dem "Arbeitstitel" "fideler Ältestenrat" frühere Mitarbeiter des Rathauses sowie des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) in den Lazarus-von-Schwendi-Saal im Kurhaus ein. 25 Personen folgten der Einladung aus dem Rathaus. So wurden die "Ehemaligen" mit Kaffee und Kuchen und zum Entree mit einem Gläschen Sekt verwöhnt. So war es nicht verwunderlich, dass neben Informationen aus dem Rathaus, auch die gute Laune nicht zu kurz kamen.

"Diese Veranstaltung hat lange Tradition, obwohl sie vor meiner Zeit fast in Vergessenheit geriet. Bereits bei meinem Amtsantritt habe ich dieses Dankeschön an die pensionierten Mitarbeiter wiederbelebt", meinte Strobel zu Beginn seiner Rede. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, ein Resümee auf Geschaffenes in der jüngsten Vergangenheit zu ziehen, aber er hatte auch für seine Gäste jede Menge wichtiger Informationen zur Zukunft der Stadtentwicklung im "Gepäck". Mittels einer Diashow zeigte er bereits Realisiertes und informierte ausführlich über aktuelle Projekte.

Die in Angriff genommenen Projekte, die Strobel auf seiner Agenda hatte, konnten sich sehen lassen. So erwähnte er unter anderem, dass das Gewerbegebiet Adelheid komplett schuldenfrei sei und dass für die Verwirklichung des Bauvorhabens Sanierung der Grund- und Hauptschule bereits Zuschüsse beantragt wurden. Für die Realschule ist ein Anbau mit fünf Klassenzimmern und einer Mensa für 2,1 Millionen Euro geplant. Auch für den Sportplatz in Nußbach wäre Geld da, doch gäbe es noch Unstimmigkeiten bezüglich der Hangsicherung.