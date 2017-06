Triberg Wer wird zahlen?

Triberg-Gremmelsbach (nv). Der dritte Vorschlag Helmut Weissers in der jüngsten Gremmelsbacher Ortschaftsratssitzung war, an der Steilstelle der Leutschenbachstraße beim Haus Müller-Köhler, wo das Bankett ausgewaschen ist und dadurch ein Ausweichen für Autos enorm erschwert ist. Auftragen von Erde wäre nur eine kurzfristige Lösung. Eventuell müssten Gittersteine gelegt werden, so ein Vorschlag aus der Mitte des Ortschaftsrates.