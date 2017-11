Triberg Weniger Geld fürs Jahr 2018

Diese Mehrausgaben von 70 000 Euro (insgesamt kostete das Triberg-Land 130 000 Euro) seien bereits mehr als gedeckt, weil man am Wasserfall bereits zum Quartalsende 2017 rund 90 000 Euro mehr erlöst hatte als im Rekordjahr 2016. Teurer wurde auch der Stromanschluss im Burggarten (ein Plus von 22 000 Euro), da man Wasser und Abwasser gleich mit verlegt hatte.

"Leider haben wir wenig Einfluss auf die Gewerbesteuer-Rückzahlungen, wenn diese durch reine Umstrukturierungsmaßnahmen entstehen und die Firmen da wieder ein kleines Schlupfloch erkannt haben", ereiferte sich Ratsmitglied Friedhelm Weber (SPD) – und erhielt volle Zustimmung durch Klaus Nagel (FWV).

"Vielleicht hätte man im Vorfeld wenigstens ein Gespräch führen können", führte er an. Klaus Wangler (CDU) als Steuerberater sah das naturgemäß anders: "Das ist ein ganz normaler Vorgang, in allen Betrieben läuft das so. Indem man seine Steuererklärung beim Finanzamt abgibt, erhält man entweder eine Steuermehrbelastung oder eine Gutschrift, wie wir das leider erleben durften. Das hat wenig mit Umstrukturierung zu tun", klärte er auf.