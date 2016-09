Triberg Weniger Besucher in Gottesdiensten

Raumschaft Triberg. Der Besuch sowohl der Wallfahrtskirche wie auch der Stadtkirche in Triberg hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich nachgelassen, berichtet Diakon Klaus-Dieter Sembach. Er kann sich noch an seine Kindheit erinnern, als es in den 70er Jahren ganze Pilgerzüge nach "Maria in der Tanne" gegeben habe. Auch ein beliebter Ort für Trauungen sei die Wallfahrtskirche gewesen, weiß Sembach von jährlich rund 250 Trauungen in den 50er Jahren. In jüngerer Vergangenheit seien es gerade mal eine bis zwei Trauungen jährlich, in manchem Jahr auch gar keine Hochzeit.

Wallfahrtsgruppen sind auch weiterhin gern gesehen

Es gebe zwar noch Anfragen von Wallfahrtsgruppen für Besuche von "Maria in der Tanne". Und diese seien herzlich willkommen. Aber eine Betreuung durch die Seelsorgeeinheit in Form einer Pilgermesse sei personell nicht zu leisten, beschreibt Sembach weitere Veränderungen, die auch dazu führten, dass 2013 die Seelsorgeeinheit auf Triberg, Schonach, Schönwald, Nußbach und Gremmelsbach ausgeweitet wurde. Die Größe des Gebiets fordert die wenigen Hauptamtlichen in besonderer Weise.