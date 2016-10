Triberg. Ein Warentauschtag findet heute, Samstag, 8. Oktober, im Foyer des Altenpflegeheims St. Antonius in Triberg statt. Durchgeführt wird er vom DRK Ortsverein Triberg-Schonach mit Unterstützung des Landkreises Schwarzwald-Baar. Bei der Börse tauschen gebrauchte, aber noch gut erhaltene und voll funktionsfähige Gegenstände kostenlos ihren Besitzer. Großmöbel können nicht angeliefert werden, und werden per Aushang vermittelt. Nicht angenommen werden alte Fernsehgeräte, Computer, Nachtspeicheröfen und Matratzen sowie defekte Waren. Warenannahme ist am Samstag von 8 Uhr bis 11 Uhr. Mitnahme besteht von 11.30 Uhr bis 15 Uhr.