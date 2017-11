Eine weitere Tafel vervollständigt den Triberger Stadtrundgang. Am Ehrenmal wurde jüngst eine Info-Tafel aufgestellt, die dem Interessierten die Hintergründe für das monumentale Ehrenmal darlegen. So ist auf der Tafel in deutsch und dnglisch verfasst zu erfahren, dass das Bauwerk mit der rund 33 Zentner schweren Glocke 1935 für die 160 Gefallenen Triberger des ersten Weltkrieges nach Plänen des Architektur-Studenten Horst Linde aus Triberger Granit erbaut wurde. Im Inneren des 23 Meter hohen Glockenturms wird auf Granittafeln auch an die 228 Toten und 61 vermissten Triberger des zweiten Weltkrieges sowie an die 64 getöteten Angehörigen heimatvertriebener Mitbürger erinnert. Weitere Tafeln erinnern an die jüdischen Mitbürger Tribergs und an den einzigen Triberger Toten des deutsch-französischen Krieges 1870/71. Den Entwurf, der passenden zu den anderen, an historischen Triberger Plätzen installierten Tafeln sowie den geschichtlichen Hintergrund sorgte Tribergs Stadtrat und Historiker Klaus Nagel. Zusammen mit Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold (links) und Bürgermeister Gallus Strobel (rechts) präsentierte er die Tafel, die unterhalb des Ehrenmals am Panoramaweg angebracht wurde. Foto: Eberl