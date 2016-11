Es füllt sich, das Goldene Buch der Stadt Triberg. Denn Bürgermeister Gallus Strobel achtet stets darauf, dass sich jeder prominente Gast in diesem Buch verewigt. So auch anlässlich des Volkstrauertags, an dem Sabine Kobek vom Sekretariat des Bürgermeisters, das Buch sogar bis zum Ehrenmal mitnahm. Dort trugen sich die Beigeordneten der Partnerstadt Fréjus, Adjoint au Maire de Fréjus Christophe Chiocca und seine Kollegin, Adjointe au Maire de Fréjus Sonia Lauvard ins Buch ein. Auch der Chef der Patenbatterie 4./295, Major Sebastian Lessmann, wurde eingeladen, sich im Buch zu verewigen. Foto: Kommert