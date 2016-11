Triberg Wasserversorgung bereitet Sorgen

Wasserversorgung

Nach wie vor Kopfzerbrechen macht die Wasserversorgung. Bürgermeister Frey erklärte, dass die Quellen aktuell genau das schütten, was benötigt wird. Bei Wasserrohrbrüche oder Feuerwehreinsätzen hätte man ein echtes Problem. Der Hochbehälter, so ergänzte Ortsbaumeister Paul, sei aktuell nur zu 90 Prozent gefüllt. Die Trockenheit der letzten Wochen setzte den Quellen enorm zu. Eine gute Nachricht: Die Anlage zur Filtration von Oberflächen-Wasser sei in den Startlöchern, ließ Frey wissen. Sie soll in den nächsten Tagen startbereit sein und könnte bei Engpässen gefiltertes Oberflächenwasser zuführen. Auch sei die aquavilla weiter dabei, Lecke zu orten, um Wasserverluste einzudämmen. Allerdings, so betonte Frey, hätten auch die anderen an der aquavilla beteiligten Gemeinden solche Probleme und die Firma nur eine gewisse Kapazität. Das Schwimmbad ist gefüllt, den Vorrat hält man als Löschwasser oder zur Beschneiung vor.

Wasserwerk

Die allgemeine Rücklage des Wasserwerks soll erhöht werden. In der letzten Gemeinderatssitzung wies Kämmerer Steffen Dold darauf hin, dass den allgemeinen Rücklagen des eine Zuführung erfolgen sollte, um steuerliche Nachteile zu verhindern. Damals schlug er vor, 2016 100 000 Euro zuzuführen und 2017 weitere 200 000 Euro. Seitens des Gemeinderates kam die Frage auf, ob man den nicht gleich 300 000 Euro in 2016 zuführen könne, vor allem, weil dies die allgemeine Haushaltslage zuließe. Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsberater sollte aus den ursprünglich vorgesehenen zwei Zuführungen keine Steuerbelastung entstehen – auszuschließen sei dies aber nicht. Um nun allen Unabwägbarkeiten zu entgehen, schlug die Verwaltung vor, 2016 gleich die kompletten 300 000 Euro zuzuführen. Dem entsprach der Gemeinderat einstimmig.

Umsatzsteuer

Bis dato sind Kommunen als juristische Personen des öffentlichen Rechts im Rahmen der Versorgungsbetriebe – also Wasser-, Strom- und Gasversorgung – und ihrer gewerblichen Art (etwa Kurbetrieb oder Breitband) umsatzsteuerpflichtig. Für die übrigen Leistungen der Gemeinde lag bisher keine Umsatzsteuerpflicht vor. Mit der Einführung des neuen Umsatzsteuergesetzes ändert sich dies aber grundlegendend.

So werden privatrechtliche Einnahmen der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes zukünftig grundsätzlich Umsatzsteuerpflichtig – sofern keine Befreiung vorliegt. Diese Regelung soll ab dem 1. Januar 2017 gelten. Allerdings kann durch eine Optionspflicht die Frist auf Anwendung und Umstellung auf die neue Umsatzbesteuerung bis zum 31. Dezember 2020 verlängert werden – diese Option kann jederzeit mit Wirkung zum 1. Januar eines Jahres widerrufen werden.

Die Umstellung bis zum 1. Januar 2017 sei, so Dold, mit der dafür notwendigen Sorgfalt nicht zu schaffen. Da bei Anwendung des neuen Rechtes zudem kein wesentlich höherer Vorsteuerabzug möglich sein wird als bisher, schlug die Verwaltung vor, das neue Recht sowohl bei der Gemeinde als auch bei der Jagdgenossenschaft erst ab 2021 anzuwenden. Da die Gemeinde zum 1. Januar 2019 die Buchhaltung auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen will, ist angedacht, in diesem Zuge auch gleichzeitig die Umsatzsteueränderungen ins Haushaltswesen mit einfließen zu lassen.