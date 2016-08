Triberg Wasserschlacht ist der Höhepunkt

Triberg. Verhindert war Manuela Gamper, was aber nicht schlimm war. Bei der Narrenzunft waren die sieben anwesenden Kinder in den besten Händen, sie hatten selbst eine ganze Reihe an Betreuern mitgebracht.

Fleig und seine Mannschaft hatte sich wieder einiges einfallen lassen, diesmal zum Thema "Spiele wie anno dazumal". Und natürlich durfte auch die Schlussattraktion nicht ausfallen – die Schlacht der mit Wasserbomben. Schließlich war es während des ganzen Spieletags trocken mit rekordverdächtigen Hitzegraden. Genug zum Spielen, Stockbrot zum Selbstbacken und ausreichend Getränke, da hielten es die Kinder gerne aus.

Die setzten Narren auf ganz einfache Mannschaftsspiele. Staffellauf mit nassen Schwämmen, mit denen das Wasser von Behälter A nach Behälter B gebracht wurden und das Ganze auch zurück. Völkerball, Himmel und Hölle, "Krebs-Fuß- und Handball" – die ganz einfachen Spiele, wie wahrscheinlich schon ihre Eltern spielten, machten den Kindern unglaublich Spaß.