Triberg Wasserfall-Lauf spielt über 1800 Euro ein

Drei Einrichtungen bringen ihren Erlös zusammen

Stefan Bartmer-Freund, kaufmännischer Leiter der Triberger Asklepios-Klinik, Nikolaus Arnold als Vertreter der Stadt Triberg, Andrea Mickeleit vom Turnverein und Rolf Kürner von der Skizunft trafen sich, um ihre Teile der Spendensumme zusammen zu werfen. Und um zugleich einen möglichen Termin für die vierte Auflage des verhältnismäßig kurzen, aber knackigen Berglaufes zu finden. Der Zeitpunkt kurz nach den Sommerferien sei wohl die vernünftigste Alternative für diese Veranstaltung.

Zwar sei der Parkplatz des Gasthauses Lilie eine recht vernünftige Lösung für den Zieleinlauf, dennoch müsse man Alternativen haben, war nach massiver Kritik über die "unwürdige Siegerehrung" zu erfahren. Zudem dürfe man das Ziel der Veranstaltung, Patienten der Klinik zu bewegen, nicht aus den Augen verlieren, so der Initiator, Chefarzt Thomas Widmann. "Wir sollten darauf achten, mehr in die Breite, denn in die Spitze zu marschieren.