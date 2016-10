Triberg Vorhang auf für Neuverfilmung "Das Kalte Herz"

Triberg. Regisseur Johannes Naber besucht auf seiner Kinotour auch die Kronenlichtspiele in Triberg und präsentiert seinen Film, der mit dem Prädikat "Besonders wertvoll" ausgezeichnet wurde. "Darüber freuen wir uns sehr", betont Kinobetreiber Anton Retzbach. Die Freiburger Premiere am Dienstag kam beim Publikum bestens an. "Das bildgewaltige Epos ist eine Parabel auf die Gier, die alles zerstört, die Menschen, die Liebe, die Solidarität und die Natur", so sieht es der Regisseur. Es ist eine Geschichte, die nie alt wird. Der aus Baden-Baden stammende Johannes Naber hat sich bewusst für den Schwarzwald als Spielort des Films entschieden.

Auch das Märchen von Wilhelm Hauff spielt hier. Der arme Köhler Peter Munk sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth, die aus gutem Hause stammt, einen Weg um reich zu werden. Er lässt er sich auf einen Pakt mit dem teuflischen Holländer-Michel ein, der ihm anstelle seines Herzens einen Stein in die Brust setzt. Befreit von jeglichem Mitgefühl gelangt Peter zu Reichtum und Ansehen, auch bei Lisbeths Vater. Doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder und stellt sich gegen ihn. Um Lisbeth zurück zu gewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen. Infos: www.Kronenlichtspiele.de