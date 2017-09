Triberg Vorhang auf für die Opernfans

Die Kronenlichtspiele Triberg sind wieder dabei, wenn es heißt: "Vorhang auf für die Neuinszenierung von Bellinis Belcanto Oper "Norma". Publikumsliebling Joyce DiDonato verkörpert Normas Rivalin Adalgisa. Titelheldin ist die weltweit gefragte Sondra Radvanovsky. Beginn ist 19 Uhr.

Neben Mozarts populärsten und beliebtesten Oper "Die Zauberflöte" in einer fantasievollen Inszenierung steht mit "Così fan tutte" ein weiteres Mozart Meisterwerk auf dem Programm.

Sonya Yoncheva ist der Star in Puccinis "La Bohème". An der Seite von Operngrößen wie Plácido Domingo und Piotr Beczala übernimmt sie außerdem die Titelrolle in Verdis gleichnamigem Melodramma tragico "Luisa Miller". Die junge, aufstrebende Sopranistin Pretty Yende ist als temperamentvolle Adina in Donizettis komischer Oper "L’elisir d’amore" zum ersten Mal in einer MET Live-Übertragung zu sehen. Matthew Polenzani gibt den Bauer, der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Kristine Opolais und Bryn Terfel werden in einer viel versprechenden Neuinszenierung von Puccinis Tosca zu sehen und zu hören sein. Abgerundet wird das Programm durch zwei Raritäten: Thomas Adès‘ auf einem Drehbuch von Luis Buñuel basierender Oper "The Exterminating Angel", die vergangenes Jahr bei den Salzburger Festspielen Premiere feierte, und Rossinis "Semiramide" mit Angela Meade in der Titelrolle. Joyce DiDonato verzaubert ein zweites Mal und ist in Massenets Aschenputtel-Adaption "Cendrillon" zu erleben. Weitere klangvolle Namen wie Golda Schultz, Joseph Calleja, René Pape und Javier Camarena vervollständigen das Starensemble der neuen Saison, die in Deutschland und Österreich auf knapp 220 Leinwände übertragen wird.