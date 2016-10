Triberg Vorhang auf für die neue Opernsaison

Neben Mozarts Meisterwerken Don Giovanni mit Simon Keenlyside als verhängnisvollem Verführer sowie Rolando Villazón als Don Ottavio und Idomeneo als große Choroper, stehen auch Verdis Nabucco mit Plácido Domingo in der Titelrolle und La Traviata in der gefeierten Produktion von Willy Decker auf dem Spielplan.

Die wohl bekannteste Liebesgeschichte aller Zeiten kommt mit Gounods Roméo et Juliette mit Diana Damrau und Vittorio Grigolo als tragischem Liebespaar auf die große Bühne. Eine Neuinszenierung ist Dvořáks Rusalka mit der lettischen Sopranistin Kristine Opolais in der Rolle, mit der sie den internationalen Durchbruch schaffte. Das berührende "Lied an den Mond" ließ Russalka zu einer der erfolgreichsten tschechischen Oper werden.

Abgerundet wird das Programm durch eine spannende zeitgenössische Oper, die im Jahr 2000 von Kent Nagano bei den Salzburger Festspielen dirigiert wurde und Premiere feierte: L’Amour de Loin, -Liebe aus der Ferne, von der aus Finnland stammenden Komponistin Kaija Saariaho. Natürlich darf auch in der kommenden Saison die Starsopranistin Anna Netrebko nicht fehlen: In Tschaikowskys Eugen Onegin wird sie als Tatiana an der Seite von Dmitri Hvorostovsky einen ihrer großen Triumphe der vergangenen Jahre wiederholen. Weitere klangvolle Namen wie Sonya Yoncheva, René Pape, Thomas Hampson und Matthew Polenzani vervollständigen das Starensemble der neuen Saison, die weltweit auf über 2000 Leinwände in 70 Ländern übertragen wird.