Zum letzten Mal in dieser Saison hatte das Ehrenmal geöffnet. Bei schönstem Sommerwetter nutzten erstaunlich viele Besucher diese Gelegenheit, noch einmal das Mahnmal der Kriege aufzusuchen. Die Mehrzahl bestieg sogar den Turm, um die wunderbare Sicht über die Wasserfallstadt zu genießen. Sven Ketterer, geboren in Triberg, besuchte erstmals in seinem Leben den Turm und genoss mit seinen beiden Kindern den freien Blick. Noch einmal in diesem Jahr wird das Denkmal im Mittelpunkt stehen: Zum Volkstrauertag werden der Weltkriege und ihrer Gefallenen viele Offizielle und Bürger gedenken. Foto: Kommert