Triberg Volkshochschule bietet Zumba im Kurhaus an

Im Auftrag der Volkshochschule Triberg beginnt ab Dienstag, 7. März, ein Zumba-Kurs. Triberg. Der Gesundheitskurs, der von Natascha Klein geleitet wird, umfasst zehn Abende, dauert von 19 bis 20 Uhr und findet im Kurhaus in Triberg statt. Zumba ist das Richtige für alle, die etwas für Ihre Figur tun, aber dabei auf den Spaß nicht verzichten möchten. Heiße lateinamerikanische Rhythmen wie etwa Salsa, Merengue, Reggaeton, Cumbia, oder Cha Cha regen die Fettverbrennung an und lassen den Schweiß fließen. Für diesen Kurs sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich. Fitnesskleidung, Sportschuhe, Trinkflasche und Handtuch sind mitzubringen. Treffpunkt ist am Bühneneingang des Kurhauses Triberg. Die Gebühr für zehn Abende beträgt 60 Euro.