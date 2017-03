Triberg Violett ist die Farbe der Buße

Raumschaft Triberg. "Wir beginnen heute die heiligen 40 Tage zur Vorbereitung auf das Osterfest", sagte der Pfarrer bei der Eröffnung der Feier. Die violette Farbe der Buße war nicht zu übersehen. Sie tauchte in der Altardecke ebenso auf wie in den Ministranten-Gewändern, sowie in der Stola von Diakon Klaus-Dieter Sembach und Pfarrer Andreas Treuer. Monika Fehrenbach und Kornelia Kammerer trugen die biblischen Lesungen vor, in denen zur Bekehrung aufgerufen wurde. Im Evangelium, das Diakon Sembach vorlas, ging es darum, im Verborgenen zu beten und zu helfen, aber seine guten Taten nicht herumzuposaunen.

"Im Christentum geht es nicht um fromme Geschichten, das Wichtigste ist das Jesuswort: Kehrt um und glaubt an das Evangelium", betonte Andreas Treuer in seiner Predigt.

Doch eigentlich sei das eine ungenaue Übersetzung. Mit umkehren sei umdenken gemeint. "Das bedeutet, dass wir nicht in die Rolle der Sünder gesteckt werden. Ihr könnt ruhig weiter Schokolade essen und euren Rotwein trinken", formulierte der Geistliche. Gott sei nicht so kleinkariert, wie manche annehmen, man könne nicht groß genug von ihm denken. Auch die Mitmenschen solle man nicht in eine Schublade stecken.