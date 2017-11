Triberg Vier Tage in der Metropolregion

Nach einer langen nächtlichen Busfahrt wurden zunächst die White Cliffs of Dover bewundert, bevor es weiter in die Stadt ging. Direkt am Hyde Park wurde das Hostel bezogen, von wo aus in den nächsten Tagen die Stadt erkunde wurde. Um einen Überblick zu bekommen ging es zunächst hoch hinaus: Der Ausblick aus dem London Eye faszinierte alle. Danach gab es eine wohlverdiente Stärkung im berühmten Hard Rock Café. Für die nächsten Tage stand Sightseeing auf dem Programm: eine Stadtrundfahrt, Camden Market, Madame Tussauds, das Wembley Stadium und natürlich ein typisch britisches Pub waren nur einige der Highlights. Neben dem Programm blieb den Schülern noch genug Zeit die Stadt in Kleingruppen zu erkunden. Nach einer abschließenden Fahrt über die Themse und einem beeindruckenden letzten Blick über die Stadt vom Greenwich Observatory aus, ging es mit dem Bus zurück nach Triberg. Eine gelungene Woche mit vielen neuen Eindrücken ging so zu Ende.