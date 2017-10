Triberg Vier neue Pädagogen im Kollegium

Zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 durfte Schulleiter Waldfried Sandmann gleich vier neue Pädagogen an der Realschule Triberg (RST) begrüßen. Im einzelnen sind dies Simone Rössler, Natalie Lehmann, Frank Rosenstiel und Thomas Hasenhindl. Simone Rössler unterrichtet die Fächer Deutsch, Biologie und evangelische Religion und kommt von der Gemeinschaftsschule in Dunningen nach Triberg. Unterstützung in den Fachbereichen AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales), MuM (Mensch und Umwelt) und Sport bringt Natalie Lehmann. Sie ist Hornbergerin und lebt auch in unserer Nachbargemeinde. Frank Rosenstiel ergänzt in diesem Schuljahr den bilingualen Fachbereich in Geographie und EWG. Eine Verstärkung im MINT-Bereich ist Thomas Hasenhindl mit den Fächern Physik und Chemie, außerdem unterrichtet er Deutsch und katholische Religion.

Schulleiter Waldfried Sandmann hieß alle willkommen und wünschte ihnen einen guten Start an der RST. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich alle schnell "im tollen Team der RST" zurecht finden und ihre ganze Schaffenskraft zum Wohle der Schüler einsetzen werden.