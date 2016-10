Triberg - Gleich zwei Veranstaltungen lockten am Sonntag viele Interessierte in die Wasserfallstadt: Sowohl der verkaufsoffene Sonntag des Forums Handel und Gewerbe als auch das zweite Oldtimertreffen, das von der "urghex’e Tryberg" organisiert wurde, fanden am Sonntag in Triberg statt.