Triberg Viele besuchen an Allerheiligen die Gräber

Raumschaft Triberg (kim). In der Trauerhalle oder in der Kirche fand eine Andacht statt und danach oder schon vorher eilten die Christen an die Gräber ihrer verstorbenen Freunde und Angehörigen, um dort ein Gebet zu sprechen und Weihwasser zu sprengen. Die Friedhofsbesucher kamen zum Teil von weit her, zum Beispiel aus Augsburg und vom Bodensee. In vielen Häusern war anschließend Familientreffen angesagt. Aber auf dem Friedhof gab es auch so manches Treffen von Bekannten, die sich lange nicht gesehen hatten und miteinander plauderten.