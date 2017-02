Triberg Viel Arbeit im Vorfeld und jetzt noch

"Die Resonanz war überall positiv", freuen sich der seit zehn Jahren amtierende Zunftmeister Volker Fleig und Zunftschreiber Sven Ketterer im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotz aller Arbeit in den vergangenen Monaten und die sie und ihre vielen Helfer auch jetzt noch bis zum Auftakt des närrischen Spektakels mit der Einweihung der Spättlefigur am Narrenbrunnen am Samstag ab 16.30 Uhr haben, freuen sich die Mitorganisatoren auf die zweitägige Großveranstaltung.

Sie sind dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Gallus Strobel, Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold, Francesca Hermann von der Tourist-Info und dem Bauhof für "ihre super Unterstützung jeder Art" dankbar.

Das Meiste an Vorarbeit lief im Hintergrund ab. Es galt Infrastrukturpläne zu erstellen, Vorbesprechungen mit den Vereinen und der Stadtverwaltung abzuhalten, Einladungen zu schreiben und vieles mehr zu organisieren wie Parkplatzbeschilderung, Standzuweisungen, Plakatierung, die Aufhängung von Bannern und Fansnetbändel.

Entsprechende Genehmigungen mussten ebenfalls eingeholt werden. Viele Ämter mussten ihre Zustimmung geben – schließlich bedeuten die Umzüge am Samstagabend ab 19 Uhr und der große Narrensprung am Sonntagnachmittag ab 13 Uhr auch intensive Eingriffe in den Straßenverkehr. Auch die B 500 muss unter anderem als tragende Verkehrsverbindung mehrmals abgesperrt werden (wir berichteten).

"Doch auch auf den zuständigen Behörden trafen wir überall auf freundliche und hilfsbereite Menschen", blicken Fleig und Ketterer erfreut zurück. Nicht zu vergessen seinen die Besprechungen mit der Polizei, dem DRK und der Feuerwehr sowie dem Landratsamt. Denn für das Narrentreffen gebe es ein spezielles Sicherheitskonzept. Das bedeute, dass der heimische Polizeiposten verstärkt im Einsatz sei, das DRK, das seine Station in der Pausenhalle der Grundschule hat, auch zu Fuß im Narrentreiben unterwegs sei und die Feuerwehr in Bereitschaft sei. Letztere sei speziell auch bei der Strohhexenverbrennung der Offenburger Hexenzunft am Samstagabend im Burggarten vor Ort.

Damit beim großen Treffen alles rund läuft, starteten die Narren diese Woche mit dem restlichen Teil der Vorbereitungen, der ebenfalls sehr viel Zeit verschlingt. Beispielsweise wird derzeit das Kurhaus für die Fasnet fertig gemacht. Schon am Wochenende wird es eine zentrale Rolle spielen, weil einige der Brauchtumsvorführungen beim Narrentreffen hier stattfinden und zugleich ein Anlaufpunkt ins Warme ist, sollte das Wetter nicht wie gewünscht mitspielen.

Wie weit sollen die Tische auseinander stehen, um möglichst viele Gäste aufnehmen zu können und zugleich noch einigermaßen durchzukommen? Und wie schützt man die weißen Wände gegen zu innigen Kontakt? Alle diese Fragen müssen beispielsweise beantwortet werden.

Im Inneren des Kurhauses kümmern sich in bewährter Form Feuerwehr und Stabhalterei Freiamt um die Besucher. Für jeden der beiden Vereine wäre es einzeln zu viel gewesen, gemeinsam stemmen sie das, wie sie bereits beim Stadtfest beweisen konnten. "Wir brauchen pro Schicht 42 Leute", rechnete Gesamtkommandant Jens Walllishauser vor. In den Katakomben des Kurhauses bereiten die Wehrmänner die Bar vor – alle Wände werden sicherheitshalber verkleidet, um Verschmutzungen vorzubeugen. Im Foyer sind die Mitglieder der Narrenzunft gemeinsam mit Hausmeister Rüdiger Trapp dabei, die Tafeln mit närrischen Motiven aufzustellen. Schließlich ist nur eine Woche später der Zunftabend.