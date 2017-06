Triberg Verrottbare Urnen sollen aus Sand oder Meersalz bestehen

Die entscheidende, aktuelle Frage war, wie die bestehende Urnenwand zu erweitern sei. Dazu kam auch Manfred Mattmüller, der vor elf Jahren sich intensiv um die Gestaltung der Urnenwand kümmerte. In zunehmendem Maße, so berichtete Ortsvorsteher Storz, werde er von Einwohnern gefragt, ob noch nach einiger Zeit genügend freie Fächer vorhanden seien. Dem ist rechtzeitig Rechnung zu tragen.

Als die Urnenwand gebaut wurde, rechnete man nicht mit ihrer raschen Belegung. Sein Vorschlag: die beiden seitlichen Elemente um je zwei weitere zu ergänzen, so dass ein halbkreisförmiges Gebilde entsteht. Dies war von Anfang an die Konzeption. Bei der Vorbereitung dieser Sitzung ergab sich. Der gleiche Zementstein wird von der Firma Weber in Kenzingen nicht mehr hergestellt.

Sollte es dabei bleiben, müsste ein anderes Material verwendet werden, was bedeutet, dass eine neue Urnenwand, von der bisherigen abgesetzt, aufgestellt werde. Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es noch keinen Beschluss, aber die Überlegungen wurden angestoßen.

Der Blick der Ortschaftsräte ging auch über den ganzen Friedhof, der in seinem steileren Teil nicht mehr belegt wird, wegen Unebenheiten auch schwer zu mähen ist, aber nicht verwildern darf.

Eine andere Stelle, die nur noch spärlich belegt ist, ist mit Splitt belegt, die schöner mit Rasen bedeckt wäre. Das wird in der nächsten Zeit geschehen. Storz sagte, dass sich Gremmelsbach glücklich schätzen dürfe, in der Nähe zur Kirche einen "ebenen Friedhof" zu haben, verglichen mit anderen Gemeinden mit Friedhöfen an Steilhängen, ein schönes Ensemble.