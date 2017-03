Triberg Verjüngungskur für die Jugendkapelle

Voller Tatendrang startet die Stadt- und Kurkapelle Triberg in ein neues Jahr. Rück- und Ausblicke bei der Hauptversammlung zeigten vor allem eines: ein harmonisches Miteinander, für das viel Herzblut im Einsatz ist.

Triberg. "Ich bin gerne Dirigent bei der Stadtmusik", betonte Hansjörg Hilser in seinem ausführlichen Bericht. Seit fünf Jahren ist er der musikalische Leiter und nutzte an diesem Abend die Gelegenheit, die positiven Entwicklungen zu loben, aber auch weitere Ziele und Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen. Für die Jubiläumsfeier des 250-jährigen Bestehens in zwei Jahren wünsche er sich eine "starke Gruppe, um ein Stück Kultur zusammen feiern zu können".

Auch die Vorsitzende Petra Eschle visierte die anstehenden Festlichkeiten an. Für das große Jubiläum sollen neue Konzertuniformen angeschafft werden. Mit diesem Projekt wolle man in diesem Jahr beginnen.