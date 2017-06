Triberg Verfolger aus dem Bregtal chancenlos

Man spürte von Beginn an, dass dieses Spiel etwas Besonderes war. Die Nachbarn aus der Bergstadt waren nicht gewillt, freiwillig den "Meistermacher" zu geben, stemmten sich vielmehr vehement gegen den Punktverlust. Es dauerte denn auch geraume Zeit, bis der erlösende Treffer zum 1:0 fiel.

St. Georgen geht mit 0:8-Niederlage vom Spielfeld

Doch bereits zur Pause stand es 3:0. Am Ende, mit 8:0 sehr deutlich, war die Mannschaft des SV stark genug, um den Nachbarn zu zeigen, wer Herr im Hause ist auf dem wohl kleinsten Spielfeld der "Liga". Es könnta wohl bald mit einem Kunstrasen versehen sein, wenn man die Ernsthaftigkeit der Kommune nicht in Zweifel ziehen will. Allerdings stellen sich derzeit die Naturschützer auf dem Landratsamt quer.

Die Begeisterung über diesen Aufstiegs-Coup war nicht nur den Spielern anzumerken. Vor allem der einstige Flügelflitzer und heutige Vorsitzende des SV, Martin Kienzler, war kaum noch zu halten. "Wenn man mir zu Beginn der Spielzeit gesagt hätte, wir werden Meister, hätte ich ihn ausgelacht, nachdem wir in der letzten Spielzeit Letzter waren," so Kienzler. Er hatte aber damals schon erkannt, dass Trainer Richard Dittrich ausgezeichnete Arbeit leistet. Daher war das Amt des Trainers nie auf dem Prüfstand. Dittrich wird die Mannschaft auch in der Kreisliga A weiterhin coachen.

Die gesamte Saison über waren die Hausherren stets vorne auf den vorderen Plätzen zu finden. Sie hatten zudem mit Steffen Schneider (26 Treffer) den deutlich erfolgreichsten Torschützen der Staffel in ihren Reihen, dazu auf Platz drei der Torjägerliste Marius Faller (15 Treffer).

Dabei war der Sportverein nicht einmal die heimstärkste Mannschaft. Da lag sie nach Bratstvo und den Bregtälern auf Rang drei. Wesentlich erfolgreicher waren sie auswärts, wo sie deutlich vor den beiden Rivalen lagen.