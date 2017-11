Triberg Verband besitzt hohen Stellenwert

Zweimal monatlich habe er mittwochs Sprechzeiten im Kurhaus abgehalten, was in den vergangenen Monaten bereits in den Händen von André Priem gelegen habe. Auch dieser ist der Ansicht, dass man wegen einer Beratung nicht gleich Mitglied werden müsse, allerdings freue sich der Sozialverband stets über neue Mitglieder, die gerne auch jünger sein dürften. Beraten werde in alle sozialen Fragen, also in Sachen Rente, Schwerbehindertenrecht, aber auch über Arbeitslosengeld II. Diese Beratung führt er auch in Hornberg durch.

Schriftführerin Erika Probst gab einen kurzen Einblick in die allgemeine Mitgliederarbeit des Sozialverbands, die auch Ausflüge und andere Aktivitäten wie den Neujahrsempfang oder den Kaffeenachmittag im Pflegeheim umfasste. Ein kleines Plus rechnete Kassierer Peter Birkenholz vor.

Friedhelm Weber überbrachte als Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Triberg die Grüße der Verwaltung, des Gemeinderats und des Bürgermeisters. Er wies darauf hin, dass der Sozialverband in der Stadt einen hohen Stellenwert besäße. "Es ist uns wichtig, einen Verband zu haben, der selbstlos Menschen in Not unterstützt", sagte er.

Wichtig waren auch in diesem Jahr die Ehrungen: Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Verband wurden Rudolf Lange und Gerda Stanske mit dem Goldenen Treueabzeichen ausgezeichnet. Seit zehn Jahren sind Peter Birkenholz, Joachim Faller, Heinrich Gutemann, Frank Ketterer, Rudolf Köbele, Alice Pilz, Gabriele Reinartz und Bianka Schüssele VdK-Mitglied.

Bei den anschließenden Wahlen wurde zunächst der neue Vorsitzende André Priem einstimmig gewählt. Als Stellvertreter konnte man Willi Reiner aus Nußbach gewinnen. Die Kasse bleibt in den Händen von Peter Birkenholz, Erika Probst wird weiterhin als Schriftführerin zur Verfügung stehen. Als Frauenbeauftragte steht Ilka Ketterer bereit. Die Beiräte Ute Rißler, Hilde Körber, Maria Weihgold, Gerhard Droll werden durch Robert Teufel komplettiert.