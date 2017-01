Triberg Verband berät Haushaltsplan 2017

Raumschaft Triberg (bk). Die erste öffentliche Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV) in diesem Jahr findet am kommenden Montag, 23. Januar, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Raum des Kurhauses in Triberg. Zuvor treffen sich die Vertreter der drei Mitgliedsgemeinden Triberg, Schonach und Schönwald bereits um 17.30 Uhr in der Realschule Triberg. Dort werden gemeinsam die Chemie-/Physikräume besichtigt.