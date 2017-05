Triberg. In der Asklepios-Klinik werden im Monat Juni folgende Veranstaltungen angeboten: Am Sonntag, 4. Juni, findet ab 20 Uhr im Flur auf Ebene 1 ein vierhändiges Klavierkonzert mit Regina und Gabriele König statt. Die Wegreporter informieren am Dienstag, 6. Juni, über Sagen und Mythen aus dem Schwarzwald. Beginn: 19 Uhr im Raum 250. Klassiker des Blues und Boogie Woogie präsentiert Thomas Scheytt am Piano am Dienstag, 13. Juni, ab 20 Uhr im Flur auf Ebene 1. Das Frauenkabarett Die "Li(e)derspenstigen" tritt am Dienstag, 20. Juni, ab 20 Uhr in der Cafeteria auf. Gemeinsames Singen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt findet am Dienstag, 27. Juni, ab 20 Uhr in der Cafeteria statt. Ein Dia-Vortrag "Triberg im Wandel der vier Jahreszeiten" wird am Donnerstag, 29. Juni, ab 20 Uhr im Raum 250 geboten. Der Eintritt ist stets frei.