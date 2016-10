Triberg Urlaubskatalog nun in neuer Fassung

Triberg. In einer Auflage von 25 000 Stück wird der Urlaubskatalog aufgelegt – "das reicht, wir haben auch noch den Triberg-Flyer, der das Ganze in geraffter Form enthält, ohne Bilder", verrät Nikolaus Arnold, als Stadtmarketingchef Leiter der Dienststelle. Dieser Flyer hat aber mit 300 000 Exemplaren eine ganz andere Verbreitung.

Der Katalog selbst enthält viele Informationen, darunter auch das Gastgeberverzeichnis. Kaum einer sei abgesprungen, dafür wirbt bereits jetzt wieder ein Großgastronom, wenngleich er noch nicht eröffnet hat: "Der Römische Kaiser in Nußbach wird bald wieder eröffnen", strahlt Arnold dazu. Ebenfalls auf einem sehr guten Weg sei ein sehr wichtiger Gastgeber, das Berghotel Schwarzwaldblick Tannenhof, der unbedingt gebraucht werde, denn nur wenige Häuser könnten neben einer kompletten Busreisegesellschaft auch weitere Gäste beherbergen.

In Sachen Tourismus sind neu die Schaubrennerei Ritter und als Konus-Highlight die "Grube Wenzel" in Wolfach, ein ehemaliges Silberbergwerk, aufgeführt. Ebenfalls neu aufgenommen wurde die Schauimkerei Schwäble in Nußbach. Zwar ebenfalls noch nicht einmal richtig im Bau, aber dennoch sehnlich erwartet, ist der künftige Greifvogel- und Eulenpark bereits fest eingeplant.