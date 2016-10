Triberg Urlaubskatalog nun in neuer Fassung

In Sachen Tourismus sind neu die Schaubrennerei Ritter und als Konus-Highlight die "Grube Wenzel" in Wolfach, ein ehemaliges Silberbergwerk, aufgeführt. Ebenfalls neu aufgenommen wurde die Schauimkerei Schwäble in Nußbach. Zwar ebenfalls noch nicht einmal richtig im Bau, aber dennoch sehnlich erwartet, ist der künftige Greifvogel- und Eulenpark bereits fest eingeplant.

Auf der Umschlagseite ist ein Hinweis auf die Sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest abgedruckt – hier kann man sich ebenfalls über die Wasserfallstadt kundig machen. Stolz ist Arnold auf seine beiden Mitarbeiterinnen Lisa Moosmann und Lena Fichter – die beiden jungen Frauen haben den Katalog in Eigenregie erstellt. "Eine ganz tolle Leistung – und alles ist drin, was hinein musste", betonte er bei der Vorstellung des Urlaubskatalogs.