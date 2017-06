Triberg Urkunden und Abzeichen belohnen den Übungsfleiß

Am Prüfungsabend selbst mussten die aufgeregten Jugendfeuerwehrmitglieder an vier Stationen ihre Leistungsnachweise erbringen beziehungsweise ihre Lernerfolge unter den strengen Augen der Prüfungskommission demon­strieren. Deren Leitung hatte Rohrbachs Kommandant Franz Kienzler inne.

Die Jugendlichen meisterten ihre Aufgaben gekonnt, sodass sie am Ende erfreut die verdienten Abzeichen der Jugendflamme Stufe I des Landes Baden-Württemberg nebst Urkunden in Empfang nehmen konnten.

Als nächste Aktion steht bei der Nußbacher Jugendfeuerwehr die Teilnahme am Kreisjugendzeltlager in Blumberg-Fützen vom 9. bis 11. Juni auf dem Programm. Danach ist die Raumschaftshauptübung der Jugendfeuerwehren aus Triberg, Nußbach, Gremmelsbach, Schonach und Schönwald.

Sie findet am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr in Nußbach statt. Am Sonntag danach steigt das Feuerwehrfest in Nußbach.

Wie die Leistungsspange ist die Jugendflamme ein Ausbildungsnachweis und ein Symbol, dass die Träger des Zeichens den Anforderungen der Jugendfeuerwehr gewachsen sind. Die Jugendflamme gibt es in drei Stufen für verschiedene Altersklassen. Die Voraussetzung zur Teilnahme an der dritten Stufe ist eine zuvor erfolgreiche Leistungsspangenabnahme.