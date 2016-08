Triberg Unterhaltsames auch in diesem Monat

Triberg (rtr). Los geht es am Donnerstag, 1. September, mit einem Auftritt des Akkordeonorchesters Triberg. Beginn ist um 20 Uhr, Raum 250. Ein Dia-Vortrag über "Triberg im Wandel der vier Jahreszeiten" ist am Montag, 5. September, 20 Uhr, Raum 250, zu sehen und hören. Thomas Scheytt spielt am Dienstag, 6. September, auf dem Klavier Klassiker des Blues und Boogie Woogie und eigene Kompositionen. Beginn ist um 20 Uhr in der Cafeteria. Gemeinsames Singen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt wird am Dienstag, 13. September, 20 Uhr, in der Cafeteria geboten. Zu Märchen und Musik lädt Märchenerzählerin Jutta Scherzinger mit musikalischer Umrahmung von Wolfgang Rogge am Montag, 19. September, 20 Uhr, in die Cafeteria ein. Die Green Boys aus St. Georgen machen am Montag, 26. September, Musik der 60er, 70er und 80er Jahre mit Ausflügen in die "Neuzeit". Es ist Musik zum Zuhören, zum Tanzen, zum Erinnern, Mitsingen und genießen. Beginn ist um 20 Uhr in der Cafeteria.