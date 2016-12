Triberg Unspektakuläres Jahr geht zu Ende

Aus dem Rathaus konnte Klaus Nagel den Anwesenden über ein hoch investives Jahr berichten. Zwar sei die Realschule eigentlich fertig, jedoch stehe die Elektrik noch an. Rund 850 000 Euro seien in die Grund- und Hauptschule geflossen, der selbe Betrag stehe im Haushalt für 2017. Derzeit laufe der Neubau der Toiletten. "Die Schulsanierungen sind ein großer Brocken für Triberg", sagte er.

Nach wie vor liefen im Hintergrund Gespräche in der Raumschaft über die generelle Schulentwicklung der nächsten Jahre. Viel Geld der Gemeinde fließe in die Kindergärten. Dennoch sehe er diese Gelder als gute Investition in die Zukunft an.

Als Problem müsse man noch immer den Friedhof ansehen, der einen hohen Investitionsstau aufweise, auch die Feuerwehrkonzeption ergebe weitere Investitionen. Endlich zu Potte käme die Stadt in Sachen Amtshausschopf, wobei er Helfer suche. Heinz Hettich berichtete über die weitergehende Breitbandversorgung Nußbachs und die Feuerwehr, bei der nun endlich das Dach in Ordnung gebracht werde. Auch die Hangsicherung beim Fußballplatz und ein Kunstrasenplatz für den Sportverein stehe an. Sorgen bereiteten ihm die maroden Straßen, obgleich auch in diesem Jahr 80 000 Euro geflossen seien. Für den Bau des Edeka fehle ein Grundwasser-Management, das aber die Architekten liefern müssten.

Breitbandversorgung bleibt wichtiges Thema

Aus Gremmelsbach konnte Helmut Finkbeiner über den rund einen Kilometer sanierten Straßenabschnitt berichten. Zwar sei die Breitbandversorgung im Ortsteil angekommen, dennoch sei es weiter Thema. 2017 beschäftigen dennoch in erster Linie das Feuerwehrgerätehaus und ein neues Fahrzeug den Rat. Bernhard Fehrenbach sprach über den zu erwartenden Ausbau des Breitbandnetzes, der die Stadt in den nächsten Jahren noch viel Geld kosten werde. Allein im kommenden Jahr seien 850 000 Euro eingeplant. Hart ins Gericht ging Erik Schierack mit dem Bürgermeister, da die wenigen kostenfreien Parkplätze wohl bald der Vergangenheit angehörten. Auch das gegenseitige Ausspielen der Kindergärten müsse aufhören.