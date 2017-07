Triberg Umgehende Sanierungen erforderlich

Denn die Schäden, so wurde im Ausschuss berichtet, würden insbesondere auf dem alten Bauwerksteil im Bereich der Gehwege und der Seitenfläche Richtung Mühlenweiher auftreten. Diese Bauteile seien bei einer Teilerneuerung der Brücke im Jahr 1991 nicht abgerissen worden.

Noch in diesem Jahr soll in Absprache mit der Gemeinde Schonach ein Instandhaltungskonzept und die Planung in Angriff genommen werden. Die eigentliche Sanierung soll im Jahr 2019 erfolgen.

Ebenso umgehend ist die Instandsetzung der Gremmelsbachbrücke erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine historische Gewölbebrücke in Gremmelsbach, deren Überbau 1994 laut Kreisverwaltung mittels einer Stahlbetonüberbauplatte grundlegend erneuert wurde. Allerdings bewerteten Experten der Zustand des Bauwerks mit 3,0, sodass auch hier Maßnahmen erforderlich sind. Festgestellt wurden die Schäden insbesondere im Bereich des alten Gewölbes – so seien dort insbesondere das tragende Mauerwerk im Bereich des Über- und Unterbaus verformt. Es würden hier erhebliche Risse auftreten, zudem seien Fugen herausgebrochen.

Rund 580 000 Euro sollen vonseiten der Kreisverwaltung außerdem in die Sanierung der Kreisstraße zwischen den Gemeinden Schönwald und Oberkirnach investiert werden. Im Jahr 2014 war in diesem Bereich bereits der erste Steckenabschnitt saniert worden. Nun soll auf einer Länge von fast zwei Kilometern – darin eingeschlossen auch die Kreuzung zur Geutsche in Richtung Triberg – die Trag- und Deckschicht erneuert werden.