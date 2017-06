Triberg Um Wallfahrtskirche ranken viele Erzählungen

Zahlreiche Patienten der Asklepios-Klinik ließen sich faszinieren von einer spannenden Multi-Media-Show über den "sagenhaften" Schwarzwald. Thorsten Boos aus Bad Herrenalb stellte ihnen sein erstes Buch vor mit dem Titel "Sagen und Mythen im Schwarzwald."

Raumschaft Triberg. Begeistert erzählte der junge Autor dem Publikum in Triberg von der Reise über die Berge und Täler seiner Heimat und untermalte die alten Legenden mit traumhaft schönen Fotos. Dabei schlug er einen Bogen von den wildromantischen Allerheiligen-Wasserfällen bei Oppenau über den Blindensee auf Schönwälder Gemarkung mit seinen Sagen bis hin zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands, neben denen sich die Asklepios-Klinik erhebt.

"Triberg ist das Herz des Schwarzwaldes", formulierte Thorsten Boos und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Die Wallfahrtskirche Maria in der Tanne und die Heilungs-Erzählungen, die sich um das Gotteshaus ranken, hatten es ihm besonders angetan. Aber auch die Christusfigur in Furtwangen, die in einer Buche zu sehen ist und im Volksmund Balzer Herrgott genannt wird, präsentierte er in Bild und Ton.