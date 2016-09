Triberg Um benachteiligte Kinder gekümmert

"Die Albert-Schweitzer-Schule (AS), in der ich Kinder betreute, gehört der evangelischen Kirche und hatte kleine Klassen mit nur 30 Schülern", schildert Carmen Kramarczyk. Dort unterrichten gut ausgebildete Pädagogen, während in den staatlichen Schulen in der Regel 60 Jugendliche in einer Klasse sitzen und die Lehrer nur ein paar Vorbereitungskurse besucht haben. "Ich habe in der AS jeden Tag neun Stunden gearbeitet, und da ich mit Bussen und Bahnen jeweils zwei Stunden für die Fahrt brauchte, musste ich in der Frühe um 6 Uhr losfahren, und am Abend kam ich erst wieder um 19 Uhr in unsere Mädels-WG zurück", beschreibt die Tribergerin ihren Alltag in Südamerika. Aber es war eine Fünftagewoche und danach konnte sie sich erholen.

"Wir ehrenamtlichen Helfer aus Deutschland waren über die ganze Stadt verteilt und an den Wochenenden haben wir oft etwas unternommen und viele Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten kennengelernt", informiert die Schwarzwälderin weiter. Von den Bergen sei man direkt in die Tropen und ans Meer gekommen, wo einmal eine ganze Schar Pinguine zu sehen war.

"In der Schule habe ich die Lehrer unterstützt und mich um die Kinder gekümmert, für die die Erwachsenen Respektspersonen waren", blickt Carmen Kramarczyk zurück. Die Schüler bekamen morgens gleich ein Frühstück, später gab es Mittagessen, nachmittags ein Pausenbrot, und am Abend durften sie noch etwas Essen mit nach Hause nehmen.

Das Schlimmste sei die Aggressivität der Kinder gewesen, die in den Pausen aufeinander losgingen. Sogar die Mädchen zerkratzten sich gegenseitig das Gesicht und zogen einander an den Haaren, wie die Abiturientin berichtet. Am Anfang sei sie nur Streitschlichterin gewesen, aber die Dankbarkeit der jungen Chilenen war groß, als sie erkannten, dass man ihnen helfen und sie beschützen wolle. "Es war echt süß, wenn sie sich manchmal an mich schmiegten und Mama zu mir sagten", verrät sie.

Die Kinder wohnen sehr beengt in kleinen Hütten ohne fließendes Wasser und ohne Toiletten. In einem Bett müssen vier oder fünf Geschwister nebeneinander schlafen. Viele kommen mit schmutzigen und zerrissenen Kleidern zur Schule. Die Mütter arbeiten tagsüber für einen Hungerlohn und können sich daher nicht um die Kinder kümmern, Väter seien erst recht nicht präsent. "Aber die Zeit war sehr lehrreich für mich, und ich habe das Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles getan habe", bilanziert Carmen Kramarczyk ihr Soziales Jahr.