Triberg Über das Rollenmuster der Geschlechter

Triberg. Einblicke in die Orientalische Kultur gewährt ein Vortrag für alle Interessierten in der Flüchtlingsarbeit. Ehrenamtskoordination, Erwachsenenbildung und Evangelische Kirchengemeinde Triberg laden zu einem Vortrag über orientalische Kultur am Freitag, 7. April, um 19 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus in der Friedrichstraße 6 in Triberg ein.