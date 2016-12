Triberg Trotz Minus in der Kasse optimistischer Blick nach vorn

Ein perfektes Mannschaftsfahrzeug habe man im letzten Jahr nach dem plötzlichen Totalausfall des Vorgängers erhalten, wusste Wiengarn. Hier danke er vor allem der Familie Burger (SBS), die stets bereit sei, dem DRK zu helfen, sei es bei der Spezialausstattung des MTW oder auch bei der Beschaffung der neuen Einsatzhelme.

242 Einsätze bei 6148 Bereitschaftsstunden

Alle Mitglieder, von den etwa 40 Aktiven über das Jugendrotkreuz bis hin zu den rund 1500 Passiven seien ein tolles Team.

Ebenfalls positiv sieht Wiengarn die Entwicklung beim Jugendrotkreuz, das von Lisa Schwer geleitet wird.

Das Jahr sei auch spannend gewesen, nachdem Thomas Blum als Bereitschaftsleiter zurückgetreten war. Einen besonderen Dank richtete er an seinen Vorgänger Karl-Heinz Weißhaar, den er als inoffiziellen Geschäftsführer vorstellte – zwar habe er keine offizielle Stellung mehr inne, doch, wie Weißhaar versicherte, sehr viel Zeit.

Thomas Blum blickte auf seine letzte Amtszeit zurück: Allein 944 Einsatzstunden seien bei den größeren Veranstaltungen zusammen gekommen, dazu seien 90 Vorbereitungsstunden angefallen.

Dazu müsse man als qualitätssichernde Maßnahme 928 Stunden an Schulungen und Fortbildungen addieren. In Sachen Flüchtlingsunterstützung im Kreis kämen 354 weitere Stunden hinzu.

Die "First-Responder"- oder Helfer-vor-Ort-Dienste fügte Uwe Böttcher nochmals 6148 Bereitschaftsstunden und 242 Einsätze hinzu – und verschwand am Ende direkt zum Einsatz. Das Fahrzeug werde von Montag bis Freitag generell nachts besetzt, am Wochenende und an Feiertagen im 24-Stunden-Dienst, während der Woche gibt es zusätzlich eine Fahrerschleife, bei der im Notfall einer der acht Fahrer angefordert wird, zusätzlich gebe es acht Anwärter.

Das Stammpersonal bestehe aus Intensivpflegern, Notfallsanitätern, Rettungsassistenten und – Sanitätern sowie Sanitätshelfern. Leider sei diese Tätigkeit nicht mit den Krankenkassen abrechnungsfähig. Das Gros der Einsätze sei in Schonach (97), Schönwald (74) und Triberg (66) zu finden, zwei Einsätze gab es in Nußbach und drei in Gremmelsbach.

Bei den anstehenden Wahlen für drei Jahre konnte sich Georg Wiengarn als Vorsitzender ebenso bestätigt sehen wie auch sein Stellvertreter Dietmar Wiebel.

Daniel Forwig bleibt Schatzmeister, Cornelia Hiepler Schriftführerin. Als Besitzer wurden Uwe Böttcher, Marian Ketterer und Michael Schuler gewählt. Als Jahr des Umbruchs sieht Wiebel 2017 – erstmals wird es nur mehr sechs Blutspendetermine geben.