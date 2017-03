Triberg Trio begeistert in Asklepios-Klinik

Von dem im Jahr 1961 geborenen Rudolf Mauz spielte zunächst Guhl Klezmermusik zusammen mit Lepe Arias "Doina", ein Gebet, mit dem Titel "A Nakht in Gan Eden". Der Komponist Mauz unterrichtete den Lehrer Zuckschwerdts. Durch diese Verbindung lag es nahe, dass er die Klezmer Overture von Mauz spielte, bei der durchaus Klangfarben von Claude Debussy und Frederic Chopin hörbar waren.

Bestimmt haben sich einige der Zuhörer an die Hochzeit von Willem Alexander der Niederlande mit Maxima erinnert, als ihr zu Astor Piazzollas "Adios Nonino" die Tränen über die Wangen liefen. Das normalerweise mit Bandoneon gespielte Stück ließ Lepe Arias schwungvoll am Klavier erklingen. Der Brite Alan Frank schuf die "Suite for two Clarinets" im Jahr 1934. Mit klassisch gehaltenen Themen der Melodien begeisterte das Duo die Zuhörer. Zuckschwerdt kündigte das Klaviersolo "Prelude" von Mario Ruiz Armengol, einem Landsmann von Lepe Arias, zum Durchatmen an.

Die Anwesenden lehnten sich zurück und hatten den ganzen Abend eine Freude an den gespielten Stücken. Nach langem, verdienten Applaus meinte Zuckschwerdt erheitert: "Beinahe hätte es keine Zugabe gegeben, denn die Noten fehlten. Aber ein Musiklehrer hat doch stets Noten in seiner Mappe." Mit dem schwungvollen "Manhattan Rag" von Heinz Both beendete das Trio den mit lieblichen und zu Herzen gehenden Titeln bestückten Konzertabend.