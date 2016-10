Triberg Tribergs Muslime öffnen ihre Türen

Triberg. "Bewusst wurde der Feiertag gewählt, denn hiermit soll die Verbundenheit der 3,5 Millionen Muslime in Deutschland mit der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht werden", heißt es in einem Flyer der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs. In Triberg leben viele Muslime, die zum Teil in den 1960er Jahren als Gastarbeiter in den Schwarzwald kamen und sich heute in ihrer Moschee in der Hauptstraße regelmäßig zum Gebet treffen.

"Wir sind ein Verein und haben in Triberg 127 Mitglieder", informiert Erdal Daglar, der Vorsitzende. Es leben jedoch deutlich mehr Muslime in der Region. Der Verein sei unter dem Dachverband der Türkisch-Islamischen Union (DITIB) organisiert, die ihren Hauptsitz in Köln hat. DITIB ist ein Organ der türkischen Regierung in Deutschland und vertritt das Islamverständnis des sunnitischen Islams, das auch in der Türkei vorherrscht. Nach eigenen Angaben sind der rund 900 Ortsgemeinden angeschlossen, zu denen auch die Kuba-Moschee in Triberg gehört. "Wir sind aber trotzdem ein eigenständiger Verein", beteuert Erdal Daglar. Acht Vorstandsmitglieder leiten den Verein, der mit 65 anderen Gemeinden zur DITIB Baden gehört. Die Mitglieder würden mit ihrem freiwilligen Monatsbeitrag den Verein unterstützen. "Wir haben ja als Verein das Haus gekauft und müssen es noch abzahlen", sagt der Vorsitzende.

"Im Erdgeschoss haben wir Gemeinschaftsräume", erklärt Tufan Aydogan. Eigentlich sei das nicht vorgesehen, doch als Gemeinschaft brauche man auch Räumlichkeiten, in denen man sich außerhalb der Gebetszeiten treffen könne. So gibt es einen großen Speisesaal, eine Küche und einen Raum für die jugendlichen Muslime. Auch einen Billardtisch sowie einen Fitnessraum ist in dem Gebäude. Nicht fehlen darf ein Waschraum , in dem die Muslime die rituelle Waschung des Körpers vor den Gebeten durchführen können.