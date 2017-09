Triberg Triberger schwächeln mit 72,2 Prozent

Raumschaft Triberg (bk/hjk). Die Wahlbeteiligung war in Triberg zwar mit 72,2 Prozent besser als bei der Vorwahl, jedoch schwach gegenüber den beiden anderen Raumschaftsgemeinden. Schonach konnte die Beteiligung nach 77,3 Prozent noch einmal steigern und lag bei stattlichen 78,64 Prozent, dicht gefolgt von Schönwald mit 78,36 Prozent, wo 3,9 Prozent mehr als 2013 zur Urne gingen.

Erstaunlich hoch war in allen Raumschaftsgemeinden die Anzahl der Briefwähler. Mit 725 in Triberg und 691 in Schonach sowie 453 in Schönwald waren es so viele Männer und Frauen wie nie zuvor, die sich den Gang in die Wahllokale ersparen wollten.

Da das Schonacher Wahlergebnis des Briefwahlbeziks heuer in die repräsentative Wahlstatistik einfließt, wurden am Montag nach der Wahl alle Stimmzettel der Briefwähler in versiegelte Umschläge gesteckt. Anschließend wurden sie zum satistischen Landesamt Baden-Württemberg in Stuttgart zur Auswertung gefahren.