Der Turnverein Triberg nahm am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin zusammen mit 80 000 Teilnehmern aus 3 200 Vereinen aus elf Nationen teil. Unter dem Motto: "Wie bunt ist das denn!" haben sich die Turnerinnen und Handballer aus Triberg in der Hauptstadt ihre Fitness beim Wahlwettkampf, Turnfestlauf, Volleyball- und Völkerballturnier gemessen. Das Internationale Deutsche Turnfest fand dieses Jahr vom 3. bis 10. Juni in statt. Foto: Turnverein