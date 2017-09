Auf Einladung des Europaparks in Rust trat die Kindertrachtentanzgruppe des Triberger Trachtenvereins unter Leitung von Angelika Wiedel (hinten, Zweite von rechts) im Rahmen der "Weintage" in der Deutschen Allee in Deutschlands größtem Freizeitpark auf. Unter den zahleichen Gästen befanden sich laut einer Pressemitteilung auch die Freiburger Weinprinzessin, Parkbetreiber Roland Mack sowie zwei Bundestagsabgeordnete. Begleitet wurden die Trachtenkinder von Herbert Perenthaler am Akkordeon (Dritter von rechts), Uhrenträger Raymond Wiedel (rechts), dem Vereinsvorsitzendem Nikolaus Arnold (links) sowie mehreren Eltern der Trachtenkinder. Die vorgeführten Tänze wurden von den Zuschauern mit großem Beifall belohnt. Foto: Verein